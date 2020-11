Klima-Initiative : „Kaarster for Future“ - Koalitionspapier reicht nicht

Werner Kindsmüller sieht die Koalitionsvereinbarung der CDU und der Grünen differenziert. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst Die Initiative „Kaarster for Future“ sieht in dem Koalitionspapier zwischen der CDU und Bündnis90/Die Grünen für die Wahlperiode 2020 bis 2025 an vielen Stellen Verbesserungen für den Klimaschutz, insgesamt bliebe das Papier aber hinter den nötigen Maßnahmen zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Aus Klimasicht sehen wir Licht und Schatten in diesem Vertrag,“ erklärt Werner Kindsmüller, Sprecher der „Kaarster for Future“. Es sei positiv, dass die katastrophale Lage der Radwege zumindest an einigen Stellen behoben werden soll, auch wenn sich die Initiative ein umfassendes Radwegekonzept erwartet hätte. Der Ausbau der Elektromobilität und des ÖPNV-Angebots seien ebenfalls positiv zu bewertende Maßnahmen. Gleiches gelte für das Ziel den kommunalen Gebäudebestand bis 2030 klimaneutral umzubauen.

Die vereinbarten Maßnahmen gingen allerdings nicht über das bisherige, unzureichende Klimaschutzkonzept der Stadt hinaus. „Mit diesen Maßnahmen wird das Ziel einer Reduktion der C02- Belastung um 55 Prozent bis 2030 nicht erreichbar sein und die Klimaneutralität von Kaarst bis 2050 ebenso wenig“, kritisiert die Initiative. „Kaarster for Future“ führt dies vor allem darauf zurück, dass der Hauptverursacher der Klimaschädigung, der Autoverkehr, von CDU und Grünen geschont würde. Dieser sei für 42 Prozent der Schadstoffemissionen in Kaarst verantwortlich.

Es würde kaum etwas unternommen, um den Autoverkehr zurückzudrängen. So habe man sich darauf geeinigt, dass die Zahl der Parkplätze in der Stadtmitte nicht reduziert werden und weiterhin kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollen. „Der künftigen Ratsmehrheit fehle der Wille zu einer wirklichen Mobilitätswende“, so Kindsmüller. Zudem bemängelt die Klimainitiative, dass nicht erkennbar sei, wie die privaten Haushalte, die für 38 Prozent der Emissionen zuständig sind, veranlasst und unterstützt werden sollen, Energie zu sparen.

(NGZ)