Bürgerfrühschoppen in Kaarst : Beim Bürgerfrühschoppen war kühles Wasser der Renner

Kaarst Das meistgetrunkene Getränk am Montag beim Bürgerfrühschoppen im Festzelt war Wasser.

Im Zelt staute sich die Hitze, so dass nicht so viele Besucher wie üblich gekommen waren. Doch die, die da waren, wurden von der Bundesschützenkapelle Neuss gut unterhalten. Auf Einladung der Raiffeisenbank waren auch Vertreter aus Politik und Verwaltung gekommen. „Wenn man sieht, dass am Schützenfest alle Leute wieder in ihre Heimatstadt zurückkommen, ist das unbezahlbar“, sagte Raiffeisenbank-Vorstand Martin Amann. Auch Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus war mit dem bisherigen Verlauf des Festes sehr zufrieden. „Das Wetter passt, die Stimmung passt“, sagte sie. Das Königshaus war leider nicht komplett anwesend. Minister Günter Heinzmann stürzte am Sonntagnacht in seinem Haus und zog sich eine Platzwunde zu, die genäht werden musste. Zwar war Heinzmann am Montag wieder zu Hause, aber beim Frühschoppen fehlte er. „Ich denke, er wird heute Abend wieder dabei sein“, äußerte sich Ralf Stutz optimistisch. Er selbst blickt mit „Stolz“ auf das vergangene Jahr zurück. „Ich bin rundum glücklich“, sagte Stutz. Auch zwei Schießwettbewerbe standen auf dem Programm: Dirk Andreas durfte erstmals auf dem Vogel der ehemaligen Schützenkönige schießen und holte ihn direkt herunter. Allerdings erwies sich der Vogel als widerspenstig. Erst mit dem 127. Schuss gelang es Andreas, sich gegen seine 24 Mitbewerber durchzusetzen.