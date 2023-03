Energiewende in Kaarst Großes Interesse an Bürger-Genossenschaft

Holzbüttgen · Mit einem Betrag ab 500 Euro sollen sich Kaarster an einer Bürger-Energie-Genossenschaft beteiligen, die Strom vor allem aus Fotovoltaik gewinnen will. So sind die nächsten Schritte.

20.03.2023, 04:50 Uhr

Bürger sollen sich mit eigenem Kapital n Fotovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden beteiligen können. Das ist der Plan einer neuen Bürger-Genossenschaft. Foto: dpa/Patrick Pleul

„Wir machen die Energiewende einfach selbst“, lautet das Motto der Initiative Kaarster for Future. Das Interesse ist groß, eine Bürger-Energie-Genossenschaft zu gründen. Ein paar Schritte berichtet Klaus Lorenz, welche Hürden in Hemmerden dazu bereits genommen worden sind. Die Informtionsversammlung in der Lukaskirche zur Energie-Genossenschaft war sehr gut besucht. „Endlich ist die Kirche mal fast zu klein“, scherzte Kantor Wolfgang Weber, der bei Kaarster for Future mitmacht. Unter anderem mit dabei: Die neue Sprecherin Brigitte Rüter und Alt-Bürgermeister Franz-Josef Moormann. „Hemmerden soll Vorbild für uns sein“, sagte Heiner Hannen. Ziel sei es, große Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden zu errichten. Wer mitmachen möchte, soll dies ab einem Betrag von 500 Euro tun können. Klaus Lorenz berichtete, dass es in Hemmerden viele Persönlichkeiten gibt, die ihr Fachwissen dem Verein zur Verfügung stellen – einem Verein, der fast 400 Mitglieder hat. Den Eintritt in den Genossenschaftsverband bezeichnete er als große Hürde, die Zahlen würden jedes Jahr geprüft. Lorenz nannte auch Zahlen: „Die Kilowattstunde wird uns zehn bis elf Cents kosten, wir können sie für 25 bis 28 Cents verkaufen.“ Heinz-Peter Müllejans teilte nicht die Auffassung eines Bürgers, dass es zu einer Überproduktion von Strom kommen werde. Professor Ralf Schelenz von der Uni Aachen sagte, dass man erforsche, iwe man aus Wind Wärme gewinnt. „Wer hat Interesse, sich an dem Projekt zu beteiligen?“, wollte Heiner Hannen wissen. Fast alle Hände gingen nach oben. Rund zehn Anwesende sind bereit, Funktionen zu übernehmen. Am 31. März um 18 Uhr kommt eine Sprecherin einer Bürger-Energie-Genossenschaft nach Holzbüttgen, die schon fleißig Strom produziert. Am 21. April treffen sich alle, die aktiv zum Gelingen des Projekts beitragen wollen.

(Barni)