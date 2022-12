Haltestelle Kaarster See in Kaarst Unbekannte drücken 14-Jährigen von hinten zu Boden, rauben ihn aus und schlagen ihn

Der Vorfall ereignete sich gegen 18.40 Uhr an der Haltestelle Kaarster See an der Neersener Straße in Kaarst, teilte die Polizei mit. Ein Minderjähriger wurde von einem unbekannten Tatverdächtigen von hinten auf den Boden gedrückt. Ein zweiter Tatverdächtiger entwendete dem 14 Jährigen eine Bauchtasche sowie Handschuhe und schlug dem Kaarster in sein Gesicht.