Neue Räumlichkeiten „Zwergenzeit“ zieht in altes Postgebäude nach Büttgen

Büttgen · Beim Tag der Offenen Tür am vergangenen Samstag konnten die Kinder schon einmal in die neuen Räumlichkeiten hineinschnuppern und waren begeistert: in der alten Post-Filiale auf der Novesiastraße in Büttgen, wo zuletzt eine Immobilienfirma ihre Büros unterhielt, ist neuer Glanz eingezogen.

28.03.2023, 04:50 Uhr

Andrea Seeger-Mainka hat den „Zeitraum“ in Büttgen eröffnet. Foto: Stephan Seeger