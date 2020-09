25. September auf dem Rathausplatz : „Kaarster for Future“ rufen zu zweitem Klimaaktionstag auf

Kaarst Im September 2019 hat in Kaarst die Premiere des Klimaaktionstages mit rund 800 Teilnehmern stattgefunden, nun folgt eine zweite Auflage.

Den Initiatoren wollen in diesem Jahr zeigen, dass der Klimawandel bereits stattfindet. „Corona hat den Kampf für Klimaschutz nicht überflüssig gemacht, wie dieser Sommer gezeigt hat. Starkregen, absterbende Bäume und Trockenheit sind eindeutige Indizien dafür, dass es bereits 5 nach 12 ist,“ erklärt Werner Kindsmüller für die Initiatoren. Deshalb mahnen die Veranstalter die Umsetzung des bereits im Juni 2019 beschlossenen Klimaschutzkonzeptes durch den neuen Rat an. Zugleich aber sei es notwendig, Klimaschäden durch eine Anpassung an das veränderte Klima zu begrenzen. So seien vor allem die Bäume in einem schlechten Zustand.