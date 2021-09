Mobilitätswoche in Kaarst : Dieser Tag wird ebenfalls autofrei

Kaarst Bei der Europäischen Mobilitätswoche wird auch der Samstag autofrei. Heiner Hannen von den Grünen übte Kritik an dem Programm und bezeichnete dieses als „schwach“.

Elke Anders vom Planungsamt der Stadt Kaarst sagte, die Bürger würden ihr Essen selbst bezahlen. Citymanager Nils Kleemann erklärte unserer Redaktion, dass noch Plätze frei sind für das City-Dinner (19. September, 15 bis 20 Uhr). Er nimmt Anmeldungen unter 0171 3184017 oder per Mail unter kaarst@stadt-handel.de entgegen. Das Dinner kostet 24 Euro pro Person, hinzu kommen die Getränke. Am Samstag wird wie im Vorjahr auch der Clean-up-Day stattfinden, diesmal aber nur mit einer Station am Maubishof und nicht mehr am Kaarster See. Heiner Hannen (Die Grünen) kritisierte das Programm der Verwaltung in Bezug auf das Thema Mobilität als „etwas schwach“. „Dass die Bürgermeisterin zum Auftakt Brezeln verteilt, finde ich schon etwas schräg“, erklärte Hannen. Für ihn wirkt das wie Wahlkampf. Was ihm gar nicht gefällt: „Es könnte sein, dass Bürger extra mit ihrem Auto anreisen, um eine Brezel zu bekommen.“ Die umstrittene Verteilung der Brezeln durch Bürgermeisterin Ursula Baum ist als kleines Dankeschön gedacht dafür, dass sie zu Fuß oder mit dem Rad gekommen sind.