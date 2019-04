Kaarst nimmt Meerbusch als Vorbild : Zweiter Anlauf für Politik-Praktikum

In Kaarst wird ein neuer Anlauf gewagt, Jugendlichen einen Einblick in die Kommunalpolitik zu gewähren. Als Vorbild dient beispielsweise die Stadt Viersen, in der ein solches Praktikum bereits stattgefunden hat. . Foto: Stadt Viersen

Kaarst Im vergangenen Sommer war die Resonanz auf das Projekt „kommunalpolitisches Schülerpraktikum“ so gering, dass es nicht zustande kam. Nun soll die Verwaltung einen neuen Anlauf wagen. Als Vorbild dient die Stadt Meerbusch.

Schüler und Schülerinnen nehmen an Fraktionssitzungen teil, spielen Ausschusssitzungen nach oder erleben eine Ratssitzung hautnah. Das alles war im Rahmen des Projektes „kommunalpolitisches Praktikum“ für den Sommer 2018 geplant. Was fehlte, waren die Schüler. Aus mangelnder Resonanz wurde das Projekt, das in Zusammenarbeit mit der VHS angeboten wurde, sowohl in Kaarst als auch in Meerbusch abgesagt. Nun kündigt die CDU aber an, die Verwaltung im nächsten Jugendhilfeausschuss dazu aufzufordern, einen zweiten Anlauf zu wagen. Der Grund: Die Stadt Meerbusch hat sich von dem gescheiterten ersten Versuch nicht entmutigen lassen und Ende des Jahres einen weiteren Versuch unternommen – mit großem Erfolg.

„Wir halten das kommunalpolitische Praktikum für einen sehr guten Gedanken im Hinblick auf Jugendpartizipation, denn gerade in der heutigen Zeit müssen Vereine und Organisationen immer wieder feststellen, dass es schwer ist, junge Menschen für längere Zeit zu binden“, sagt Sven Ladeck, das zweitjüngste Ratsmitglied und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten. Das Praktikum biete einen tiefen Einblick in die Arbeit der Ausschüsse, des Rates und der Fraktionen und sei von der Zeit her überschaubar, meint Ladeck. Die Stadt sollte sich nicht entmutigen lassen, nur weil es beim ersten Anlauf nicht geklappt habe. Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus erklärt, dass die Stadt „selbstverständlich“ einen zweiten Anlauf wagen werde, sollte es einen politischen Beschluss geben. Ihrer Meinung nach ist das Interesse der Jugend an der Kommunalpolitik groß. „Nach meiner Wahrnehmung interessieren sich sehr viele junge Kaarster für kommunalpolitische Themen. Sie engagieren sich vielleicht mehr in der Sache und weniger in den Parteien“, so Nienhaus. Sie glaubt, dass politisches Engagement meist aus persönlicher Betroffenheit oder einem gemeinsamen Interesse entsteht. „Bestes Beispiel sind die weltweiten Klimaproteste der Jugend. Die lokale Ebene ist besonders geeignet, um persönliches Engagement in Ergebnisse umzusetzen. Ein Praktikum kann dabei helfen, Entscheidungsprozesse transparenter zu machen und Einblicke in die politischen Abläufe zu geben“, sagt Nienhaus.

Info Praktikum umfasst vier Bausteine Module Insgesamt vier Module umfasst das „kommunale Schülerpraktikum“. Nach dem „Speeddebating“ folgt die Teilnahme an einer Fraktionssitzung und einer Ausschusssitzung, am Ende wird anhand eines Planspiels eine Ratssitzung nachgespielt. Teilnehmerzahl Mindestens 18, maximal 30 Schüler ab der achten Klasse.