Unfall in Kaarst : Zwei Senioren von PKW mitgeschliffen

Unfall in Kaarst

Bei einem Unfall in Kaarst sind zwei Senioren verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kaarst Auf einem Privatgrundstück in Kaarst, sind zwei Senioren bei einem Unfall verletzt worden. Eigentlich hatte ein 70-Jähriger einem 74-Jährigen nur seinen neuen Wagen vorführen wollen.

Der Unfall ereignete sich am Montag, 7. November, auf einem Grundstück an der Straße Büttger-Buscherhöfe, gegen 09.25 Uhr. Ein 70-jähriger Mann wollte einem 74-Jährigen seinen neuen Wagen mit Automatikschaltung zeigen und setzte sich hinter das Steuer. Der 74-Jährige stand in der geöffneten Fahrertür. Nach ersten Erkenntnissen legte der Fahrer den Rückwärtsgang ein und nahm den Fuß von dem Bremspedal, wodurch der PKW nach hinten rollte.