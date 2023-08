Mehrfamilienhaus auf Broicherdorfstraße Zwei Leichtverletzte nach Wohnungsbrand in Kaarst

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Broicherdorfstraße am Montagmorgen gegen 8.40 Uhr sind nach Polizeiangaben zwei Personen leicht verletzt worden. Die 35 Jahre alte Wohnungsinhaberin und ihr zwölf Jahre alter Sohn wurden wegen eingeatmeter Rauchgase zur ambulanten Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.