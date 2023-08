Kollision beim Fahrbahnwechsel Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf A52

Kaarst · Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Donnerstagabend auf der A52 am Kreuz Kaarst in Fahrtrichtung Düsseldorf gegeben. Die Fahrerin eines Mini Cooper und ihr Beifahrer wurden dabei schwer verletzt.

25.08.2023, 10:34 Uhr

Die Polizei musste am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall auf die A52 ausrücken (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Bei einem Verkehrsunfall auf der A52 bei Kaarst ist am Donnerstagabend eine Person lebensgefährlich und eine weitere schwer verletzt worden. Der Pkw einer 53-Jährigen war beim Fahrstreifenwechsel mit dem Kastenwagen eines 59-jährigen Mannes kollidiert. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Unfallspuren. Die Fahrbahn in Richtung Düsseldorf war für die Zeit der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Die Düsseldorferin befuhr mit ihrem Mini Cooper die A52 in Fahrtrichtung Düsseldorf. In dieselbe Richtung unterwegs war der Leverkusener mit seinem Mercedes-Kastenwagen. Nach bisherigem Ermittlungsstand beabsichtigte die Düsseldorferin am Kreuz Kaarst vom linken auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln und kollidierte aus bisher unbekannter Ursache mit dem dort fahrenden Sprinter. Der Mini Cooper geriet durch die Kollision ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Die Fahrzeugführerin und ihr 60-jähriger Beifahrer wurden beide lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den Beifahrer in ein Spezialklinik. Mittlerweile besteht für die Düsseldorferin keine Lebensgefahr mehr. Die Insassen des Mercedes blieben unverletzt. Mehrere couragierte Unbeteiligte hielten an der Unfallstelle an und leisteten Erste Hilfe. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Vollsperrung der A52 in Richtung Düsseldorf konnte gegen 1.30 Uhr aufgehoben werden.

(NGZ)