Programm für März : Zwei Oscar-Gewinner im Kaarster Kino

Kaarst „Manchmal seid ihr einfach viel zu schnell oder zu früh dran mit euren guten Filmen“. Diesen „Vorwurf“ mussten sich die Betreiber des Kinos Kaarst in den letzten beiden Wochen gleich mehrfach gefallen lassen.

Hintergrund: Viele Filme oder Gewinner, die bei der 92. Verleihung der Oscars am 9. Februar im „Dolby Theatre“ in Los Angeles in den verschiedensten Kategorien ausgezeichnet wurden, waren bereits vor längerer Zeit schon im Kino Kaarst zu sehen. So beispielsweise „Once Upon a Time In Hollywood“ (Oktober 2019), Parasite (November 2019), Joker (Dezember 2019), „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ (Januar 2020) und „Judy“ (Februar 2020). Stammgäste werden viele dieser Filme sicher gesehen haben. Aber manch einer kommt halt erst ins Kino, wenn ein Film durch die Oscarverleihung ausgezeichnet und auch dementsprechend auf allen Kanälen besprochen und beworben wurde.