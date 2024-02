Gustav-Heinemann-Straße in Kaarst Zwei Optionen für Ausbau der Bushaltestelle

In einer Verwaltungsvorlage sind zwei Optionen für die Bushaltestellen aufgeführt. Erstens: Die Haltestelle wird so umgebaut, wie es in einem Planentwurf skizziert ist. Dieser sieht an der Haltestelle in Fahrtrichtung Willich einen sogenannten Buskap vor: Dabei reicht die Haltestelle bis an den Fahrbahnrand, wodurch der Bus die Haltestelle fast komplett gerade anfahren kann. Ein Buskap sorgt für massive Platzersparnis, die Haltestelle ist dann nämlich nur so lang wie der Bus (rund 20 Meter). Außerdem können eingeschränkte Fahrgäste an allen Türen fast ohne Höhenunterschied einsteigen. Zudem wird dadurch die Fahrbahn verengt, was eine Verringerung der Kfz-Verkehrsgeschwindigkeit mit sich bringt. An der Gustav-Heinemann-Straße fährt neben dem Schulbus einmal in der Stunde die Linie L862, daher sind die beiden Haltestellen in die Kategorie „geringe Nutzung“ eingeordnet. Im Hinblick auf die Nutzung der Haltestelle für Einkäufe und weitere Versorgung (Apotheke und Co.) wird sie höher eingestuft.