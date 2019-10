Neue Assistentinnen für Pfarreiengemeinde : Starke Frauen für die Katholiken

Brigitta Berweiler und Mara-Lena Meßing (v.l.) fühlen sich schon nach kurzer Zeit wohl in der Kaarster Gemeinde. NGZ-Foto: woi. Foto: Andreas Woitschützke

Kaarst Brigitta Berweiler und Mara-Lena Meßing ergänzen das Kaarster Pastoralteam.

Das Pastoralteam der katholischen Pfarreiengemeinschaft Kaarst-Büttgen wird seit dem 1. September um zwei starke Frauen bereichert: Pastoralreferentin Brigitta Berweiler (44) und Gemeindeassistentin Mara-Lena Meßing (26) haben mit Feuereifer ihre neuen Aufgaben übernommen und schon erste positive Erfahrungen gesammelt. Berweiler stammt aus Büttgen und ist nach dem Theologiestudium in Trier und verschiedene beruflichen Stationen in ihre Heimatstadt zurückgekehrt, um mit einer Wochenarbeitszeit von zehn Stunden wieder in den Beruf einzusteigen. Denn sie ist Mutter von achtjährigen Zwillingstöchtern und einem dreijährigen Sohn. Brigitta Berweiler betreut in der Pfarreiengemeischaft vier der fünf Kindertagesstätten.

Bei Erntedankgottesdiensten ist der Funke zu den Kindern schon übergesprungen – die Arbeit macht ihr großen Spaß und sie erreicht so auch die Eltern: „Das ist eine Gemeinschaft, die wächst“, sagt Berweiler, die an ihrem Beruf die Nähe zu den verschiedenen Menschen schätzt. Durch die Begleitung in schönen und schweren Momenten entstehe eine Tiefe, die trägt, erklärt sie.

Mara-Lena Meßing stammt aus Burscheid, hat in Bonn und Paderborn Religionspädagogik studiert und benötigt noch zwei Jahre bis zu ihrem offiziellen Berufsabschluss als Gemeindereferentin. In ihrer neuen Heimat Kaarst fühlt sie sich sehr wohl – und in der Gemeinde ist sie für die fünfte Kindertagesstätte, die Schulgottesdienste und die Kommunionvorbereitung zuständig. „Es wird noch etwas dazu kommen“, sagt Meßing. Schon als Jugendliche war sie in ihrer Heimat in der Kolpingsfamilie aktiv und nach einem Praktikum bei einer Gemeindereferentin wusste sie: Das ist ihr Beruf. „Ich möchte ein Familiengefühl an andere weitergeben“, erklärt die junge Frau. Ihre Motivation ist es, möglichst viel zu machen und Menschen aufzufangen. Auch sie bewertet ihren Start in Kaarst als positiv.