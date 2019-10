Umweltausschuss hat entschieden : Zwei neue Bänke für Büttgener Rathausplatz

Die Mitglieder des Umweltausschusses haben die Sitzbänke auf dem Rathausplatz in Büttgen kritisch geprüft. Foto: Andreas Woitschützke

Kaarst Die Politik hat für eine günstige Lösung im Hinblick auf die Sitzbank-Problematik entschieden.

Bevor der Bau- und Umweltausschuss in der Rathausgalerie tagte, standen drei Ortsbesichtigungen auf dem Programm: Es ging um den neu gestaltete, früher als Altenpark bekannte Grünfläche an der Gartenstraße in Büttgen, um nicht barrierefreie Bänke am Rathausplatz ebenfalls in Büttgen sowie um eine verwilderte Fläche hinter dem Parkplatz am Kaarster Bahnhof, wo früher die Gaststätte Holzbüttger Krug gestanden hatte.

In die Grünflächen an der Gartenstraße hat die Stadt rund 100.000 Euro investiert. Wegebeziehungen wurden reduziert, Sträucher zurückgeschnitten, sodass unter anderem der 150 bis 200 Jahre alte Mammutbaum besser zur Geltung kommt. Neue Bänke laden zum Verweilen ein. Sabine Kühl (SPD) beklagte, dass nicht wie vom Ausschuss gewünscht Staudenbeete angelegt worden seien. Heinz-Gerd Berns vom Grünflächenamt erklärte dazu Folgendes: „Wir müssen den Pflegeaufwand im Auge behalten.“ Deshalb seien Pflanzungen nicht erfolgt, „wo das ganze Jahr über etwas blüht“. Am Rande der kleinen Parkanlage wurden Bewegungsgeräte installiert, wie es sie auch im Kaarster Stadtmitte-Park gibt.

Auf dem Rathausplatz in Büttgen stehen zwei Bänke auf einer Art Beet – sie sind für Menschen mit Gehhilfen schwer leider nur zu erreichen. Die Verwaltung hatte eine Lösung vorbereitet, die Kosten von rund 4500 Euro verursacht hätte – wenn sich die Ausschussmitglieder dafür entschieden hätten. Das taten sie aber nicht, sondern sie beschlossen, die Situation mit den schwer zugänglichen Bänken so zu belassen und statt der teuren Umbaumaßnahme zwei weitere Bänke anzuschaffen, die unter den drei rund 80 Jahre alten Linden in Höhe des Reisebüros barrierefrei platziert werden sollen. Die Überlegung der Ausschussmitglieder: Lieber vier Bänke, von denen nur zwei uneingeschränkt für Menschen mit Beeinträchtigungen zugänglich sind, als nur zwei Bänke.

In Holzbüttgen am Bahnhof taten sich die Ausschussmitglieder schwerer, sie trafen keine Entscheidung, verwiesen die Frage, was aus der verwilderter Fläche hinter dem Parkplatz werden soll, in die Fraktionen. Nach dem Abriss des Holzbüttger Kruges sind auf dem Grundstück unter anderem Brombeersträucher gewachsen. Die rund 250 Quadratmeter große Fläche gehört der Stadt. Berns sprach sich gegen eine extensive Blumenwiese aus und auch dagegen, das Grundstück auszukoffern, um dort Baumpflanzungen vornehmen zu können.