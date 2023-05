Ersatz-Bäume Schmitz spendet dem Tuppenhof zwei Hainbuchen

„Es ist schön, wenn man aus einer Kaarster Baumschule in der Nähe Bäume pflanzen kann“, erklärt Schmitz. Nach einer Begehung von allen Bäumen auf dem Gelände sei laut Tuppenhof-Geschäftsführer Jürgen Rau ein Baumkataster angelegt worden, aus dem ersichtlich wird, in welchem Zustand die Bäume rund um den alten Bauernhof sind. „Die beiden Bäume an der Straße mussten aus Sicherheitsgründen gefällt werden“, so Rau.