Gebürtiger Kaarster Viktor Nono Autor springt zwischen den Jahrhunderten

„Daryl Dees Reise ans Ende der Welt“ ist ein Roman. Mag sich beliebig anhören, ist es aber nicht. Viktor Nono entführt seine Leserinnen und Leser in seinen Zeitraum zwischen dem 16. Jahrhundert und unserer Zeit. Zunächst steht Sir Grisham im Vordergrund, der einst die erste Börse in London gegründet hatte. „Die Personen sind überwiegend historisch verbürgt, der Roman spiegelt das Spiel mit Realität und Fantasie wider“, sagt der Autor. Der gute Sir Grisham hatte die Idee, dass es eines Gebäudes bedürfe, in dem man das gewonnene Geld ausgeben könne.“