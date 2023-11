Tiefgarage an der Broicherdorfstraße Zwei Motorräder in Kaarst gestohlen

In Kaarst haben Diebe im Zeitraum von Freitag (17. November), 23 Uhr, bis Montag (20.), 9.30 Uhr, zwei Motorräder aus einer Tiefgarage an der Broicherdorfstraße gestohlen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit Wie die Diebe sich Zugang zu der Garage verschafften, ist Bestandteil der Ermittlungen. Einbruchspuren konnten nicht festgestellt werden.