Kaarster Stadtgebiet: Fahndung nach Einbrechern verläuft erfolglos

Driesch/Kaarst Im Kaarster Stadtgebiet hat es von Donnerstag bis Samstag nach Informationen der Polizei zwei Einbrüche gegeben.

An der Hauptstraße in Driesch wurde zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 13 Uhr in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die Unbekannten drangen auf bislang unbekannte Weise in eine Erdgeschosswohnung ein. Aus der Wohnung entkamen die Täter mit Bargeld und einem iPhone. Am Freesienweg in Kaarst hebelten Diebe am Samstagabend die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Als die Bewohnerin des Hauses gegen 20.30 Uhr mit ihrem Hund von einem Spaziergang zurückkam, schlug dieser sofort an und lief auf das Grundstück.