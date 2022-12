Politik in Kaarst Ärger um Zuschuss für die Pampusschule

„Wir kennen weder den Vertrag noch wissen wir, ob größere Investitionen anstehen. Wir können und müssen erwarten, dass die Verwaltung uns sagt, ob die Vorstellungen des Vertragspartners in Ordnung sind“, so Kotzian. Sollte nichts getan werden, würde der Zuschuss so bleiben wie bisher: „So geht man nicht mit Vertragspartnern um, die für uns eine Leistung erbringen.“ CDU und Grüne brachten im Rat einen einmaligen Zuschuss für die Pampusschule in Höhe von 8000 Euro in den Haushalt ein, der vom Wirtschafts- und Finanzausschuss entsperrt werden muss. Aber: Die Entsperrung soll erst erfolgen, forderte Kotzian, wenn die Verwaltung ein Konzept vorlegt, wie es in den nächsten Jahren mit der Pampusschule weitergeht. „Wenn es diese Gespräche nicht gibt, gibt es kein Geld. Und wenn die Schule zumacht, ist das nicht unser Verschulden“. Es sei unüblich, dass sich der Stadtrat in vertragliche Dinge einmischt, ohne eine fachliche Meinung dazu zu haben.