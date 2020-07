Kulturausschuss in Kaarst : Katholische Bücherei erhält höchsten Zuschuss

Kaarst Der Kulturausschuss hat einstimmig Zuschüsse für verschiedene Programme freigegeben. Die Reihe „Musik in Kaarster Kirchen“ war den Ausschussmitgliedern insgesamt 7405 Euro wert. Alle Veranstaltungen hatten bereits im vergangenen Jahr stattgefunden.

Das Büchereisystem bekommt 190 Euro für die Veranstaltung „Heine – pur + on the rocks“. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird das Büchereisystem mit insgesamt 25.000 Euro unterstützt. Bei der Aufteilung dieser Mittel auf die sechs öffentlichen Büchereien spielen Bewirtschaftungsfläche und Einwohnerzahl eine Rolle, hinzu kommt ein Sockelbetrag von jeweils 1500 Euro. Im Ausschuss wurde das Engagement der ausschließlich ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern gewürdigt, welches die Stadt vor hohen Kosten bewahrt. Selbstverständlich ist das nicht: In Willich und Meerbusch gibt es beispielsweise städtische Büchereien, wo man mit 25.000 Euro im Jahr nicht weit kommt. Die katholische öffentliche Bücherei in Kaarst bekommt mit 7291,20 Euro das größte Stück vom Zuschuss-Kuchen, während sich die Evangelische öffentliche Bücherei am anderen Ende der Skala mit 2956 Euro begnügen muss.