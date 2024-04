Auf Parkplatz eines Supermarktes in Kaarst Zusammenstoß auf Supermarktparkplatz endet mit Strafverfahren

Bei einem Parkplatzunfall auf einem Supermarktparkplatz an der Gustav-Heinemann-Straße sind am vergangenen Freitag (26. April) gegen 16 Uhr ein Ford und ein abgestellter Jaguar zusammengestoßen. Die zugehörigen Fahrzeugführer einigten sich zunächst selbstständig bezüglich der Schadensregulierung, wie die Polizei am Montag mitteilte.