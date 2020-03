Anmeldezahlen in Kaarst : Zukunft der Realschule ist gesichert

Kaarst 52 Schüler haben sich an der Realschule für das nächste Jahr angemeldet – viele davon aus Neuss.

Weiterhin nannte Stadtsprecher Peter Böttner die Anmeldezahlen für die drei anderen weiterführenden Schulen im Stadtgebiet. An der Gesamtschule in Büttgen gibt es 134 Anmeldungen. 14 der angemeldeten Schülerinnen und Schüler haben einen Förderbedarf. Das Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst bekommt im Sommer 120 neue Schüler. Dort wurde den Erziehungsberechtigten von vier Kindern ein Beratungsgespräch geführt, wo ihre Kinder zur Schule gehen. Diese Gespräche gelten allerdings nicht als Ablehnung. Das Georg-Büchner-Gymnasium in Vorst verzeichnet 101 Anmeldungen. Insgesamt werden im Schuljahr 2020/2021 also 407 Schülerinnen und Schüler eingeschult – Stand jetzt. 13 Kaarster Kinder sind aktuell nicht an einer weiterführenden Schule in Kaarst versorgt. Eigentlich wollten sich diese Kinder an der Gesamtschule in Büttgen einschulen lassen. Diese Zahl war in den vergangenen Jahren allerdings ähnlich, wie Böttner erklärt. „Es gibt noch Kapazitäten an der Realschule und am Georg-Büchner-Gymnasium“, sagt er. Die Kinder können sich also mit ihren Eltern überlegen, ob ihre Qualifikation für ein Gymnasium reicht oder sie an die Realschule gehen. Allerdings ist es eher wahrscheinlich, dass diese Kinder sich für eine Gesamtschule außerhalb von Kaarst entscheiden.