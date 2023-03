Vortrag in Kaarst Zu den Polarlichtern in den Norden

In diesen Tagen ist am Himmel über Deutschland ein seltenes Naturschauspiel zu beobachten. In einigen Regionen des Landes waren in den vergangenen Tagen leuchtende Polarlichter zu beobachten. Da passt es ganz gut ins Bild, dass Jörgen Klein am Mittwoch (1. März, 18.30 Uhr) im Quartierstreff Kaarst-Ost im Gebäude der Tagespflege des Johanniter-Zentrums (Ober’m Garten 20B) den Vortrag „Meine Reise zum Nordlicht“ hält. Dabei erzählt Klein, Mitglied des Fotoclubs der Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich, über seine Erlebnisse im Februar 2013 in Finnland. „Ich möchte die Menschen auf den Geschmack bringen, das mal selbst zu erleben“, sagt Klein im Gespräch mit unserer Redaktion.