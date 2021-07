„Kreative Druckwerkstatt“ in Kaarst : Von Graffiti-Künstler Keith Haring inspiriert

„Kreative Druckwerkstatt“ in Kaarst

Kaarst Der berühmte Graffiti-Künstler Keith Haring war Thema in der „Kreativen Druckwerkstatt“. Im Vordergrund standen sogenannte Druckstöcke. Was hat es damit auf sich?

Bunte Strichmännchen in allen Farben scheinen über die Tische zu wandern. Konzentriert malen zwölf Mädchen ihre Zeichnungen nach einer Druckvorlage aus und fügen noch diverse „Accessoires“ wie Punkte, Blumen, einen Koffer oder schlicht das Wort „Ferien!“ hinzu. Im ausgebuchten Kursus „Kreative Druckwerkstatt rund um Linoleum, Pappe, Acryl und Co.“ der „Jungen VHS“ lernen die Schülerinnen im Alter von zehn bis 14 Jahren an drei Tagen unter Anleitung von Kunsttherapeutin Ursula Ringes-Schages, Druckstöcke nach eigenen Zeichnungen anzufertigen.

Inspiration holen sich die Teilnehmerinnen von Graffiti-Künstler Keith Haring und seinen berühmten Strichmännchen: „Anhand dieses Vorbildes zeichnen die Kinder mit großer Kreativität eigene Figuren“, lobt Ringes-Schages das Engagement. Mit Hilfe der Zeichnungen entstanden die Druckvorlagen aus Pappe, die die Grundlage für Vervielfältigungen auf Papier bilden. So lassen sich Vorlagen anfertigen, die mit Gouache (eine gut deckende und wasserlösliche Farbe) bemalt werden.

Öffentliche Kunst in Mönchengladbach

Öffentliche Kunst in Mönchengladbach : Der Künstler hinter den Fassadenbildern

Legale Graffiti-Wand am Bahnhof Ost

Kreative Projekte : Legale Graffiti-Wand am Bahnhof Ost

Kultur für Nachtschwärmer in Mettmann

Kultur für Nachtschwärmer in Mettmann : HipHop, Flashmob und Graffiti bei Nachtfrequenz 21

Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt: ob einzeln oder in Gruppen, tanzend, springend, auf hellem oder dunklen Papier – alles ist möglich. Mara (13) versieht ihr grünes Strichmännchen mit Blumen vor einem lila Hintergrund: „Ich male auch privat und experimentiere gern“, sagt sie. Liyan (10) hatte vier Figuren nebeneinander platziert: „Ich finde das Ganze spannend, denn man weiß nie, was am Schluss herauskommt!“ Eva (12) freut sich, dass man nicht nur der Kreativität freien Lauf lassen kann, sondern auch noch etwas über die Technik des Druckens lernt.