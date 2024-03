Landesrechenzentrum in Kaarst Zoll überprüft Baustelle auf Schwarzarbeit

Der Treffpunkt liegt einige Hundert Meter vom Landesrechenzentrum entfernt, sodass niemand Verdacht schöpfen kann. Insgesamt 38 Einsatzkräfte des Hauptzollamtes Krefeld haben sich eingefunden, um die Baustelle des Landesrechenzentrums im Zuge der bundesweiten Schwerpunktkontrollen in der Baubranche auf Schwarzarbeit zu überprüfen. Um Punkt 9 Uhr fahren die Einsatzwagen an der Baustelle vor, während sie von weiteren Zollbeamten umstellt ist, um so eine Flucht von der Baustelle zu verhindern. Bereits im Vorfeld des Einsatzes hatten sich Einsatzkräfte über die Begebenheiten auf der Baustelle informiert.