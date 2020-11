Not wird immer größer : Zirkus Traber hängt immer noch an der Broicherseite fest

Kaarst Von der Broicherseite 19 kommt ein Hilferuf: Der Familienzirkus Traber ist in eine finanzielle Notlage geraten. Es geht dabei nicht nur um die insgesamt 25 Familienmitglieder, sondern auch um die acht Ponys, fünf Pferde, fünf Ziegen und fünf Hunde.

Zirkusleute sind keine „Jammerlappen“, sondern Menschen, die sich voll einbringen in das, was sie lieben: Ihren Beruf. „Im Sommer hatten wir einige ganz kleine Gastspiele, zum Beispiel in einigen wenigen Kindergärten“, sagt Ron Traber. Seine Familie ist jetzt in der sechsten Generation Zirkusfamilie und ans Aufhören denkt auch in diesen schweren Zeiten niemand. „Der Zirkus ist nicht nur unsere Beruf, sondern unser Leben“, erklärt der 24-Jährige. Die Zeit werde aktuell genutzt, um Reparaturarbeiten am Equipment und an den Fahrzeugen durchzuführen. Das macht man wie immer in Eigenregie. Schlecht wäre derzeit nur, wenn teure Ersatzteile erforderlich werden würden. Die Zirkusleute – sie sind zwischen 12 und 62 Jahre alt –, die normalerweise in der Manege auftreten, trainieren täglich, um ihre Körper fit zu halten, um keinen Winterspeck anzusetzen, um sofort loslegen zu können, falls sie im Frühjahr wieder auftreten dürfen. „Wir sind jetzt seit November letzten Jahres in auf der Broicherseite und wollen endlich unser normales Leben zurück haben“, klagt Ron Traber.