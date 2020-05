Kreativität in Kaarst : Zick Zack gibt Tipps fürs Basteln mit Klopapierrollen

Foto: Katrin Radowski 6 Bilder Was aus Klopapierrollen gebastelt werden kann

Kaarst Selten war Toilettenpapier so wertvoll wie in der aktuellen Corona-Zeit: Katrin Rösner-Radowski zeigt, was daraus gemacht werden kann. Am Ende können sogar Geschicklichkeitsspiele entstehen.

Klopapier ist in Corona-Zeiten ein gefragtes Gut: Ist es erst einmal aufgebraucht, lohnt es sich, die übrig gebliebenen Papprollen aufzuheben. Dass die nämlich vielseitig einsetzbar sind, zeigt Katrin Rösner-Radowski. Sie ist die Inhaberin des Bastelladens Zick Zack und hat einige Ideen gesammelt, was aus den Rollen so alles gemacht werden kann. Schon mit wenigen Handgriffen verwandelt sie das Altpapier in luxuriöse Kronen oder elegante Rennautos. „Für letzeres wird die Klopapierrolle in einer beliebigen Farbe angemalt“, erklärt die Bastel-Expertin. Dann wird aus dem oberen Ende ein Rechteck ausgeschnitten, das bildet das Fenster. Aus Pappe werden Kreise ausgeschnitten und bemalt. Ein Kreis wird dabei als Lenkrad auf die Rolle geklebt, die Räder können ganz leicht mit sogenannten Musterklammern befestigt werden.

Aus einer anderen Rolle macht Rösner-Radowski einen Frosch: Dafür schneidet sie ein Stück der Rolle oberhalb der Mitte ab. Der Rest wird grün bemalt. Anschließend werden schwarze Flecken aufgetragen, so dass der Frosch gefleckt aussieht. Ein Ende der Rolle wird nun zusammengeklebt. Aus Pappe werden Augen und Beinchen ausgeschnitten und angeklebt. Im Inneren wird die Rolle rot angemalt. Darin wird ein roter Faden angeklebt, an dessen Ende eine aufgemalte Fliege angebracht wird. Entstanden ist nicht nur ein hungriger Frosch, sondern auch ein Geschicklichkeitsspiel für Kinder: Wem gelingt es als erstes, die Fliege mit seinem Tier zu fangen?

Wo Kröten sind, da sind Prinzessinnen nicht weit: Das ist spätestens seit dem Märchen „Froschkönig“ bekannt. Wer nun seine eigene Version nachspielen möchte, braucht dafür eine Krone als passendes Accessoire. Dafür sorgt eine gold angemalte Klopapierrolle. Ist die Farbe getrocknet, werden Zacken in das obere Ende geschnitten. Die Krone kann nun mit kleinen Pompons oder Glitzersteinen verziert werden. Das andere Ende wird mit zwei Löchern versehen, durch die ein Gummiband gezogen wird. So kann die Krone auch aufgesetzt werden.

Auch ein Drache darf in der Märchenwelt nicht fehlen: Bemalt und mit Bändern oder Krepppapier beklebt, wird aus einer Klopapierrolle ein Fabelwesen. Die Augen können aus Chenilledraht geformt und aufgeklebt werden. Alternativ können Pompons verwendet werden, die eignen sich auch gut für die Nase des Ungeheuers. Pustet man durch das Ende des Drachens, bewegen sich die Bänder – „eine echte Monstertröte“, sagt Rösner-Radowski.