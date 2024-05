„Stadtgeschichte am Abend“ in Kaarst Wahlbeteiligung lag 1919 bei nur vier Prozent

Das Thema Wahlen und Abstimmungen in Kaarst zwischen 1918 und 1949 stand am Dienstagabend im Mittelpunkt der Vortragsreihe „Stadtgeschichte am Abend“ in den Räumen der VHS. Historiker Ansgar Klein, in Kaarst seit 1. August 2023 als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Erforschung der Regionalgeschichte zu Beginn des 20. Jahrhunderts tätig, warf in seinem Vortrag viele Schlaglichter auf das Wahlverhalten der Büttgener und Kaarster Bürger.