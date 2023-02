Stadtverband Kaarst Zehnter Fotowettbewerb der Grünen gestartet

Ziel ist es, Fotokunst zu fördern und mit einem bestimmten Motto Aufmerksamkeit auf ein Schwerpunktthema zu richten. Dieses Thema soll bei den Aufnahmen abstrakt oder konkret erkennbar sein. Eine vierköpfige Jury aus Kaarster Fotografinnen und Fotografen, Künstlern und einem Kunsthistoriker bewertet die Einsendungen und wählt die besten Bilder aus. Die drei ersten Plätze erhalten eine Gewinnprämie. Am Dienstag, 9. Mai, um 19 Uhr findet im Rahmen der Vernissage die Preisverleihung in der Geschäftsstelle der Kaarster Grünen statt. Alle Einsendungen werden bis zum Beginn der Sommerferien in den Geschäftsräumen ausgestellt und sind zu den üblichen Bürozeiten zu besichtigen.