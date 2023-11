Im Kaarster Stadtgebiet Stadt nimmt zehn weitere E-Ladesäulen in Betrieb

„Die Nachfrage nach Ladesäulen steigt. Mit diesen zehn Säulen sind wir wieder einen Schritt weiter und können ein Grundnetz vorweisen. Erstmals gibt es auch in Büttgen und Vorst öffentliche Ladesäulen“, erläutert Dominik Broda, Vorsitzender des Mobilitätsausschusses. Lieferung, Errichtung und Installation der Ladesäulen wurden nach einer Ausschreibung durch die Stadtwerke Kaarst GmbH ausgeführt, die die Säulen nun betreibt. Die Kaarster Stadtwerke planen weitere Ladesäulen: „Schnellladesäulen“, wie Markus Barczik, Geschäftsführer der Stadtwerke Kaarst, erklärt: „Mit den Normalladesäulen im Stadtgebiet sind wir jetzt aber schon gut aufgestellt. Das ist richtungsweisend für Kaarst. Schon in knapp zwei Stunden ist ein E-Auto maßgeblich aufgeladen.“ Fördermittelmanagerin Rebecca Klimbt freut sich über die hohe Fördersumme: „80 Prozent der Kosten werden gefördert. Dazu sind die Standorte gut gewählt und in Ortszentren sowie an attraktiven Sport- und Alltagseinrichtungen zu finden.“