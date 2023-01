Einzelhandel in Kaarst Zehn Jahre „Mutterwerk“ in den Rathaus-Arkaden

Bis 2013 war der Laden noch am „Windvogt“ in Kaarst beheimatet, dann folgte der Umzug in die Stadtmitte. Zwei Jahre später wechselte dann auch die Inhaberin und Hahn war plötzlich Chefin. „Ich habe schon vorher im Mutterwerk gearbeitet und den Laden spontan übernommen, als die Vorbesitzer ihn schließen wollten“, sagt sie. In Neuss gab es noch ein zweites „Mutterwerk“, doch das wollte Hahn nicht noch zusätzlich übernehmen, ein Laden reichte ihr aus. In Kaarst beschäftigt Hahn vier Minijobberinnen, die meisten sind seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2011 an Bord.