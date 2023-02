Fastenzeit in Kaarst Pfarrerin Begemann aus Kaarst spricht von ihren Erfahrungen

Seit mehr als 30 Jahren gibt es in der evangelischen Kirche die Fastenaktion „Sieben Wochen ohne...“. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto „Leuchten! Sieben Wochen ohne Verzagtheit“. Pfarrerin Annette Marianne Begemann lädt dazu ab Aschermittwoch jede Woche interessierte Menschen zu einem Fastenkreis in die Auferstehungskirche an der Grünstraße ein. Dieses Angebot richtet sich nicht nur an evangelische Gemeindeglieder, sondern ist ökumenisch angelegt, auch Katholiken können mitmachen. Die Aktion stammt aus Norddeutschland und hat jedes Jahr ein neues Thema. Die Fastengruppen gibt es deutschlandweit.