Stadtsportverband Kaarst Zahl der Vereinsmitglieder leicht über Vor-Corona-Niveau

Eine positive Nachricht: die Zahl der Sportvereinsmitglieder in Kaarst lag Anfang des Jahres nach dem massiven Einbruch während der Pandemie dank der engagierten Arbeit aller Sportverantwortlichen wieder leicht über dem Niveau von Anfang 2020. Rund 11.600 Mitglieder waren zum Stichtag am 1. Januar gemeldet. Zum Vergleich: Am 1. Januar 2020 waren es rund 11.500 Mitglieder. Am 1. Januar 2021 erreichte die Mitgliederzahl mit 10.700 einen Tiefpunkt.