In einem Kaarster Garten : Warum die Yucca-Palme den Klimawandel zeigt

Vorst Seit Oktober blüht im Garten des Vorsters Alois Kaulen eine Yucca-Palme. Dass sie im Dezember noch blüht, hat auch mit dem Klimawandel zu tun, meint der Rentner.

Für Alois Kaulen ist der Klimawandel längst in Kaarst – besser gesagt in Vorst – angekommen. Als Beweis dient ihm die Yucca-Palme in seinem Garten in der Straße Linning: „Sie hat noch sieben Blüten im Dezember, das hat es bis jetzt noch nie gegeben.“ Bis jetzt, das heißt in den vergangenen 60 Jahren. 21 Jahre lang habe die Yucca-Palme überhaupt nicht geblüht. Alois Kaulen, der zuletzt als Betriebshofverwalter bei der Stadt Neuss gearbeitet hatte, und seine Frau Käthe hatten sich in ihrem Zuhause bereits 1955 den Traum vom eigenen Haus erfüllt. „Damals waren hier nur Felder“, erinnert sich der 85-Jährige, der aus Schiefbahn stammt. Und die ersten Häuser, die nach und nach gebaut wurden, sind mittlerweile fast alle verkauft worden.