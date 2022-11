Kooperation mit Schuhkarton-Aktion in Kaarst Gaspers baut zum 15. Mal den Wunschbaum im Rathaus auf

An ihr beteiligen sich die katholische und evangelische Kirche in Kaarst, der Verein „Kaarster helfen“ und die Stadt. 304 Wunschzettel in Form von grünen (Kinder) und roten Karten (Erwachsene) baumeln an den Zweigen, an denen zusätzlich gebastelter Schmuck wie Schnee- und Lebkuchenmänner oder Herzen hängt. Er wurde von Kindern des Offenen Ganztags der Grundschule Stakerseite hergestellt: „100 Kinder haben gut zwei Wochen für den Schmuck gebraucht“, berichtet Robelis Rodriguez vom Team der OGS.