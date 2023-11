Ehemaliger Spitzen-Politiker Wolfgang Bosbach spricht in Kaarst zur Lage der Nation

Kaarst · Auf Einladung der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung (KKV) ist Wolfgang Bosbach, ehemaliger Spitzenpolitiker der CDU, am kommenden Montag zu Besuch in Kaarst. Das Gute: Die Teilnahme an der Veranstaltung im Pfarrzentrum ist kostenlos.

Wolfgang Bosbach stammt aus Bergisch-Gladbach und saß für die CDU viele Jahre im Bundestag. Am Montag kommt er nach Kaarst. Foto: dpa/Henning Kaiser

Der Ortsverband Kaarst der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung (KKV) hat einen prominenten Referenten an Land gezogen: Wolfgang Bosbach, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der CDU-Bundestagsfraktion und Vorsitzender des Innenausschusses des Deutschen Bundestages wird am kommenden Montag, 6. November, ab 16.30 Uhr einen Vortrag über die „Lage der Nation“ halten. Dieser findet im Großen Saal des Pfarrzentrums St. Martinus (Rathausstraße 10) statt. Der Eintritt ist kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht nötig. Bosbach war von Februar 2000 bis November 2009 stellvertretender Vorsitzender der CDU-Bundestagsfraktion und war damals für die Bereiche Recht, Petition, Innenpolitik, Sport, Vertriebene und Flüchtlinge, Kunst, Kultur und Medien zuständig. Das Amt des Vorsitzenden des Innenausschusses hatte der heute 71-Jährige von November 2009 bis Juli 2015 inne. Stolze 23 Jahre – von 1994 bis 2017 – saß Bosbach für die CDU im Bundestag. Dann zog er sich aus der Politik zurück und gab sowohl persönliche als auch politische Gründe für seine Entscheidung an. In einigen politischen Fragen könne er die Haltung der CDU nicht mehr mit der Überzeugung vertreten, die bei einer erneuten Kandidatur für den Bundestag erforderlich wäre, hatte er damals erklärt.

(seeg)