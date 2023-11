Früherer Spitzenpolitiker zu Gast in Kaarst Wolfgang Bosbach „predigt“ in Sankt Martinus

Wie bekommt man die katholische Sankt-Martinus-Kirche richtig gefüllt, ohne dass es Weihnachten ist? Dazu muss Wolfgang Bosbach kommen. Der frühere stellvertretende Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion Union und Vorsitzende des Innenausschusses des Deutschen Bundestages war am Montagnachmittag auf Einladung der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung (KKV) nach Kaarst gereist. Der Andrang im Saal des Pfarrzentrums war so groß, dass das Ganze kurzerhand in die Kirche verlegt wurde. Dort verschmähte Bosbach den aufgebauten Tisch und Stuhl, sondern stellte sich gleich an den Ambo: „Ich habe im Leben noch nie gesessen beim Reden! Und das hier erinnert mich an meine Zeiten als Lektor“, meinte der Katholik und hatte die Lacher auf seiner Seite.