Schwierige Suche in Kaarst Wohnungen werden knapper – und teurer

Nach Angaben der NRW.Bank, die im März auf Einladung der Kaarster SPD einen Überblick über die Wohnsituation in Kaarst gegeben hat, stiegen die Angebotsmieten im Neubau in Kaarst innerhalb eines Jahrzehnts von weniger als zehn Euro auf über 13 Euro an. Auch die Kaltmieten sind demnach teurer geworden – obwohl in anderen Städten ein Rückgang zu verzeichnen ist. So kostet beispielsweise eine 100-Quadratmeter-Neubauwohnung in Kaarst durchschnittlich 1300 Euro Kaltmiete. Zu viel für die meisten Menschen.