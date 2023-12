Angebot in Kaarst Wohnraum für Frauen gesucht

Der SkF ist bereits seit 1995 mit einer Beratungsstelle für Frauen in der Stadt Neuss vertreten. Seit dreieinhalb Jahren hat man die Beratung auf den Kreis ausgeweitet, vor Ort ist der SkF in Kaarst, Korschenbroich und Meerbusch vertreten. Und der Beratungsbedarf nimmt zu. Bis zum Stichtag 30. September wurden im Jahr 2022 schon 111 Haushalte mit 168 Personen beraten, in diesem Jahr waren es bereits 170 Haushalte mit 282 Personen. In Kaarst gibt es keine großen Wohnungsanbieter. Es sind vor allem Privateigentümer. Auch mit ihnen will Mazzi in Kontakt kommen. Gesucht werden vor allem Appartements und Zwei-Zimmer-Wohnungen.