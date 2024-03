Rückkehr im September Kaarster Wirtschaftstreff feiert sein Comeback

Als neue Veranstaltungen wird es zweimal im Jahr eine sogenannte Wirtschafts-Lounge geben, die zweimal im Jahr stattfinden soll, und zwar am Abend. „Die erste Veranstaltung findet beim Unternehmen Adenauer statt“, kündigt Felix Hemmer an. Zudem soll es zweimal im Jahr einen Förder-Lunch angeboten, „um auch mittags ein Angebot zu haben“, ab Mitte des Jahres sollen Zukunfts-Workshops angeboten werden, wo Unternehmen aus Kaarst vorgestellt werden sollen. „Wir liegen im Hinblick auf innovative Unternehmen über dem Deutschland-Schnitt“, so Hemmer. Die Formate Wirtschaftsfrühstück, Sternstunden-Wirtschaftstreff und die thematischen Workshops sollen beibehalten werden.