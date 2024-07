Neuauflage am 12. September Große Pläne für den Kaarster Wirtschaftstreff

Der Abend beginnt mit Grußworten von Bürgermeisterin Ursula Baum und Gastgeber Thomas Timmermanns. Philipp Tacer wird einen Fachvortrag halten. Das Thema des Referenten von Energy4Climate: „Rahmenbedingungen und Unterstützungsangebote für Klimaschutz und Energiewende in Unternehmen“. Ein weiterer Redner wird Andreas Huber sein. Seine Inspiration: Die Welt mit anderen Augen sehen, Veränderungen als Chance erkennen und die Zukunft mitgestalten. Hubert ist Mitglied und Geschäftsführer der „Deutschen Gesellschaft Club of Rome“. Er spricht unter der Überschrift „Vom Verhinderer zum Veränderer – was unsere Haltung mit der Welt von morgen zu tun hat.“ Andreas Huber wird in seiner Rede deutlich machen, dass zum Gedanken der Nachhaltigkeit mehr gehört als das Thema Umwelt: Es geht darüber hinaus vor allem um Soziales und Wirtschaft, um den verantwortungsvollen ethischen und nachhaltigen Umgang mit Mitarbeitenden, Interessengruppen und der Gemeinschaft, in der ein Unternehmen tätig ist. Nachhaltigkeit definiert Huber als „die Fähigkeit zu existieren und sich zu entwickeln, ohne die natürlichen Ressourcen für die Zukunft zu erschöpfen“.