Sorgen der Gastronomie Mehrwertsteuer-Brandbrief aus Kaarst

Kaarst · Die Rückkehr der Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie von sieben auf 19 Prozent, die ab Januar gelten soll, würde wohl viele Restaurants an den Rande des Ruins treiben. Die Kaarster Wirtschaftsförderung fordert die Bundestagsabgeordneten in einem offenen Brief auf, dies noch einmal zu überdenken. Doch die Regierung hat eigene Probleme.

29.11.2023 , 04:50 Uhr

Der Kaarster Wirtschaftsförderer Felix Hemmer setzt sich für die lokale Gastronomie ein, sein offener Brief hat aber kaum Aussicht auf Erfolg. Foto: Stadt Kaarst