Erhöhung der Sichtbarkeit Kaarster Wirtschaftsförderung mit neuem Internet-Auftritt

Die Kaarster Wirtschaftsförderung hat ihren Internet-Auftritt runderneuert und stellt nun ihre Unterstützungsangebote und Dienstleistungen in einem neuen Webauftritt dar. „Wir haben festgestellt, dass auch hier ansässige Unternehmerinnen und Unternehmer eigentlich gar nicht so genau wissen, was die Wirtschaftsförderung anbietet“, erläutert Wirtschaftsförderer Felix Hemmer. Aus diesem Grund habe sich die Wirtschaftsförderung entschieden, die Dienstleistungen in einem neuen aufgeräumten Webauftritt übersichtlich darzustellen.