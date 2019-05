Nach Kritik von Kaarster Unternehmen : Wirtschaftsförderung bringt Facebook-Seite an den Start

Kaarst Die Kaarster Wirtschaftsförderung hat sich die Kritik der Unternehmen zu Herzen genommen und versucht mit einer Umfrage und einer eigenen Facebook-Seite, ihr Profil zu schärfen. Rund 300 Kaarster Unternehmen erhalten in den nächsten Tagen eine E-Mail der Wirtschaftsförderung.

Der Fragebogen ist in Zusammenarbeit mit Studenten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Duisburg entstanden und soll die Zufriedenheit mit der Wirtschaftsförderung und mit dem Standort herausarbeiten. Die Ergebnisse werden Ende des Monats ausgewertet. „Wir werden sehr genau analysieren, wie die künftige Wirtschaftsförderung aus Sicht der Unternehmen aussehen soll“, sagt Minth. Zeitgleich zur Umfrage startet auch der eigene Facebook-Auftritt der Wirtschaftsförderung. „Wir wollen transparenter werden“, sagt Wirtschaftsförderer Christoph Schnier. Drei Ziele sind mit dem neuen Auftritt der Wirtschaftsförderung verknüpft: Information über eigene Aktivitäten, größere Reichweite und damit steigende Bekanntheit sowie Analyse der tatsächlichen Seitenzugriffe. „Diese Facebook-Seite richtet sich an alle, die sich für Wirtschaftsthemen in unserer Stadt interessieren, die Kontakt zu uns suchen, oder die einfach auf dem Laufenden bleiben wollen“, sagt Schnier. Die ersten Unternehmen wurden von Sven Minth und Christoph Schnier bereits besucht, weitere sollen folgen.