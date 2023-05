Nächste Kündigung bei der Stadt Kaarst Wirtschaftsförderer Süßbrich gibt entnervt auf

Axel Süßbrich hatte es offenbar eilig, der Stadt Kaarst beruflich den Rücken zu kehren. Bereits am 3. Mai erhielt unsere Redaktion auf E-Mail-Anfrage eine automatische Antwort, dass er seit dem 8. Mai nicht mehr für die Verwaltung tätig ist. Das Datum lag allerdings in der Zukunft. Am Freitag, 5. Mai, verabschiedete sich der Wirtschaftsförderer dann von den Kaarster Unternehmern. In seinem letzten Newsletter schrieb er: „Der Abschied fällt mir schwer: Heute werde ich die Wirtschaftsförderung Kaarst nach knapp drei Jahren verlassen und mich anderen beruflichen Zielen widmen.“ Weiter schreibt er von einer spannenden Zeit, die er in Kaarst erlebt habe und beschreibt, wie er und seine Kollegen die Unternehmen und vor allem die Einzelhändler „durch zwei Lockdowns und zahlreiche Corona-Hilfen gelotst“ hatte.