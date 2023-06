Lukaskirche in Holzbüttgen Initiative „Wirtschaft, Klima, Kirche“ lädt zum offenen Treffen

Dazu referieren lokale Unternehmer aus ihrem alltäglichen Geschäft: Christiane Theissen von „Randvoll - Unverpackt“ in Holzbüttgen erklärt, wie Menschen mit Verpackungs-Einsparungen die Umwelt schützen können, Einar Rasmussen von „Carles Kaffee“, einer Bio-Rösterei aus Holzbüttgen, referiert über Fair-Trade-Kaffee und legt dabei Zahlen seines Unternehmens offen. Bahnrad-Olympiasieger Udo Hempel erklärt Senioren, wie sie auf ihren E-Bikes sicher Fahrrad fahren. Eine Erzieherin der Kita Mäusebande wird erzählen, wie sie die Klima-Akademie für Vorschulkinder leitet und was das bedeutet. „Wir werden das in einer interaktiven Talkrunde diskutieren“, kündigt Flint an.