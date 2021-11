Tat an der A52 bei Kaarst : Wird ungeklärter Mord zum Fall für „Aktenzeichen XY?

Kaarst Der ungeklärte Mord, der sich vor rund 30 Jahren an der A52 bei Kaarst ereignet hatte, wird bald womöglich ein Fall für die Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Düsseldorf schließt derzeit zumindest nicht aus, dass der Fall künftig in der Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ thematisiert wird. Das teilte man auf Nachfrage unserer Redaktion mit. In dem ZDF-Format werden in Form von filmisch nachgestellten Rekonstruktionen ungeklärte Kriminalfälle vorgestellt, in denen polizeiliche Fakten präsentiert werden. Das Ziel: Neue Hinweise.