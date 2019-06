Ehrenamtliches Engagement in Kaarst : Ein Job-Pate für vier syrische Brüder

Kaarst Seit Januar 2016 kümmert sich Willi Rauschenberg um vier Brüder aus Syrien. Die sind mittlerweile 18, 21, 24 und 30 Jahre alt, sprechen gut Deutsch und haben einen Job oder machen eine Ausbildung.

Rauschenberg betreut bereits seit Januar 2016 vier syrische Brüder zwischen (aktuell) 18 und 30 Jahren. Seine Tätigkeit als Job-Pate beschreibt er so: „Ich bin quasi ein Türöffner!“ Und diese Türen konnte er für die Brüder weit aufstoßen: Der 18-jährige arbeitet in seinem ersten Ausbildungsjahr bei einem Nobelfriseur in Düsseldorf. Alles klappe gut, zu Beginn, erzählt Rauschenberg, habe er noch bei der Bewältigung der Textaufgaben in Mathematik und Chemie geholfen.