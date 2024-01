Kaarster Künstler Wilhelm Schiefer verabschiedet sich von der großen Bühne

Schiefer ist seit seinem zwölften Lebensjahr mit dem Laientheater verbunden, spielte zunächst in einer Theatergruppe in Düsseldorf als Schauspieler mit, später übernahm er diese als Leiter. Nach seinem Studium der Germanistik und Kunstgeschichte gründete Schiefer während des Referendariats am Schwann-Gymnasium in Neuss eine Theater-AG, die „großen Zuspruch fand und anspruchsvolle Stücke auf die Bühne brachte“, wie er sagt.